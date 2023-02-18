Trabzon'un Araklı ilçesinde 5 katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

Trabzon'un Araklı ilçesinde 5 katlı bir evin çatısı yanarak kül olurken, binada maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi karşısında Yıldıray Aygün'e ait 5 katlı evin çatısı bugün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler tüm çatıyı sararken güvenlik gerekçesiyle apartman tahliye edildi. Yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, evin hemen yanından yüksek gerilim hattı geçmesi nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşandı. Yangında çatı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, kullanılan çatı malzemesi nedeniyle yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.