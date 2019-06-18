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Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün sel ve heyelanların yaşandığı Çamlıktepe mahallesi 4 gün önce böyle görüntülenmişti

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe’de bugün yaşanan ve 4 kişinin kaybolduğu, kayıp sayısının artmasından endişe edildiği Çamlıktepe mahallesinde 4 gün önce yine yağışlar sonrasında sel yaşanmış ve bölge İHA ekipleri tarafından havadan görüntülenmişti.

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe'de bugün yaşanan ve 4 kişinin kaybolduğu, kayıp sayısının artmasından endişe edildiği Çamlıktepe mahallesinde 4 gün önce yine yağışlar sonrasında sel yaşanmış ve bölge İHA ekipleri tarafından havadan görüntülenmişti.


13 Haziran günü bölgede yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Araklı ilçesinde Çamlıktepe İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne töreni yapılamamıştı. Okul ile bazı evlere su basmış, yollarda hasar meydana gelmişti. Bu olaydan


5 gün sonra yine aynı bölgede bu kez şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusu patlamış, olay sonrası oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kaybolurken, kayıpları aramak için bölgede AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.

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