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Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel afeti ile valilikten ilk açıklama geldi

Trabzon Valiliği bugün Araklı ilçesinde bir vatandaşın ölümü, 3 vatandaşın da kayıp olduğu sel afeti sonrasında bir açıklama yaptı.


Yapılan açıklamada "İlimiz Araklı İlçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Araklı Kaymakamlığında kriz masası oluşturulmuştur. Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre Çamlıktepe Mahallesinde 4 ev ve işyeri yıkılmış, 1 vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

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