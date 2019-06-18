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Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel bölgesine vatandaşların gitmemeleri uyarısında bulunuldu

Trabzon’un Araklı ilçesinde bir vatandaşın ölümü, 3 vatandaşın da kayıp olduğu sel afeti sonrasında Araklı Kaymakamlığı’ndan bir açıklama yapılarak sel bölgesine vatandaşların gitmemesi istendi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir vatandaşın ölümü, 3 vatandaşın da kayıp olduğu sel afeti sonrasında Araklı Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılarak sel bölgesine vatandaşların gitmemesi istendi.


Yapılan açıklamada "İlçemiz Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Araklı ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde bu mahallelere gitmemeleri ve yetkililere yardımcı olmaları rica olunur" ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan bölgede kayıp sayısının artmasından endişe edilirken, santralin 2. borusunun da sel suları nedeniyle patlama tehlikesinin bulunduğu ve bu tehlikeye karşılık bölgenin boşaltılacağı öğrenildi.

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