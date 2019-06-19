Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sel bölgesinde Artvin, Rize, Giresun ve Samsun'dan gelen AFAD ekipleri, UMKE, Rize-Artvin Deniz Polisi, AKUT ve Ankara'dan gelen 30 kişilik Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin de içinde bulunduğu 310 kişilik ekip görev yapıyor. Bu ekiplerde DSİ, Büyükşehir Belediyesi, Kızılay ekipleri de yer alırken, bir kadavra köpeği de arama çalışmalarında aktif rol oynuyor.

Bölgeye DSİ ekipleri onlarca kamyonla dere ıslah çalışması için kaya parçaları taşırken, 52 araç ve 27 iş makinesi selin ortaya çıkardığı tabloyu ortadan kaldırmak ve Araklı-Bayburt karayolu ile Araklı-Çamlıktepe karayolunu ulaşıma açmak için çaba sarf ediyor.

Öte yandan selde hayatını kaybeden mahalle esnafı Mahmut Köse, imam Soner Özbay ile Araklı Belediye personeli Ali Abdullah bugün son yolculuklarına uğurlanacak. Ali Abdullah için öğle namazı sonrasında Araklı Küçük Camii'de cenaze namazı kılınacak.