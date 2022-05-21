Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinin temiz içme suyu sorunu çözüldü

Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerine bağlı toplam 27 mahalleye daha sağlıklı ve temiz içme suyu sağlayacak olan paket arıtma tesisi ve HES hizmete alındı.

TİSKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK A.Ş. iş birliğinde yapımı tamamlanan Araklı Sürmene Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Hidroelektrik Santrali görkemli bir törenle açıldı. Araklı ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İLBANK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Volkan Bektaş, İLBANK Trabzon Bölge Müdürü Cafer Bilgin, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “2012 yılının Haziran ayında başlamış Araklı Sürmene Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve HES Projesi iki ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Çeşitli sebeplerle biraz gecikmiş bir proje ancak atalarımızın dediği gibi geç olsun güç olmasın. Elhamdulillah bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Tesisimizin güncel maliyeti 200 milyon TL'yi geçti. Bu maliyeti Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü karşılıyor. Proje kapsamında Araklı'nın 18, Sürmene'nin 9 mahallesi olmak üzere toplam 27 mahalledeki 50 bine yakın vatandaşımıza temiz ve sağlıklı içme suyu temin edeceğiz. 78 kilometrelik isale hattı, 32 km şebeke hattı, 2 adet su alma yapısı, 6 adet içme suyu deposu, 11 adet depo onarımı ve tüm bunlara ek olarak 200 KW üretim kapasiteli mikro HES yer alıyor” dedi.

Tesis bünyesinde faaliyete alınan HES'in önemine dikkat çeken Başkan Zorluoğlu, “HES sayesinde yılda 4 milyon TL gibi ciddi bir gelir elde edeceğiz. Tesisimizin enerji ihtiyacının 10 katı kadar elektriği bu HES sayesinde elde edeceğiz. Gerçekten büyük bir proje. Mevcut kuyuları da bu sayede kapattık. Buradan da yılda 3 milyon TL gibi bir tasarruf etmiş olacağız. Yani bu tesisin bizlere yılda 7 milyon TL gibi bir kazancı olacak" diye konuştu.

Suyun memba kalitesinde olduğunun altını çizen Başkan Murat Zorluoğlu, “Az önce içtik. Oldukça kaliteli bir su üretiyoruz. Trabzon'un her bölgesinde bu kalitede içme suyu sağlamak gayretindeyiz” şeklinde konuştu.