İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde heyelan

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Yaylaönü (Haros) mahallesi yolunda heyelan meydana geldi.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Yaylaönü (Haros) mahallesi yolunda heyelan meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı heyelan sonucu Yaylaönü mahallesinin Uzungöl'e olan ulaşımı kapandı.


Uzungöl'den Yaylaönü mahallesinin 3.'km sinde oluşan heyelan sonucu bölgeye Çaykara Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi. Yolun kapanması sonucu bölgeye gelen iş makinelerinin zayıf kalması ve heyalan sonucu oluşan malzemenin fazla olmasından ötürü bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesinden iş makinesi talep edildi. Trabzon'dan gelecek olan iş makinelerinin çalışması sonucu yolun ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.