Trabzon'un çehresini değiştirecek Ganita-Faroz Projesi için imzalar atıldı

Projenin 47,5 milyon liralık sözleşme bedeli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Ganita-Faroz Projesi tamamlandığında sadece Trabzon'un değil bölgenin en güzel sahil düzenlemesi olacak” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun açıkladığı ilk andan itibaren heyecan uyandıran ve şehrin çehresini değiştirecek olan Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi'nde ihaleyi kazanan Zigana Peyzaj Mühendislik Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında sözleşme imzalandı. Meydan tarihi binada gerçekleşen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Genel Sekreter Ahmet Adanur, Zigana Peyzaj Mühendislik Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Reis, daire başkanları, firma yetkilileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi sözleşme imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Seçim döneminde halkımızla paylaştığımız ve çok önemli gördüğümüz vizyon projemize start veriyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ganita-Faroz arası kentimiz için çok önemli bir destinasyon. Trabzon'da yaşayıp da orada hatırası olmayan neredeyse hiç kimse yoktur. Ganita bölgesi, bizim çocukluğumuz ve gençliğimizde sıklıkla gittiğimiz, dinlendiğimiz, eğlendiğimiz çok önemli bir lokasyondu. Fakat zaman içerisinde şehrin farklı şekillerde gelişmesi ile birlikte orası da insanların gidebildiği bir yer olmaktan çıktı. Ganita bölgesi Trabzon insanı için asla vazgeçilmeyecek bir bölgedir ve biz tekrar buraya o eski önemini kazandırmanın çalışmasını iki yıl içerisinde gerçekleştirdik. Bugün de projesi tamamlandı, kaynak bulundu, ihalesi yapıldı, sözleşmesini şimdi imzalıyoruz. Ve yüklenici firmamız gerekli çalışmaya süratle başlayacak” dedi.

"Denize ulaşabileceğimiz en yakın lokasyon olacak"

Ganita-Faroz arasında yaklaşık 3 kilometre bir alan ve 200 bin metrekarelik bir lokasyonda çalışma yürütüleceğini ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Burada gerek yerli gerek yabancı ziyaretçilerimiz gerekse de Trabzon'da yaşayan kıymetli vatandaşlarımız için bir yaşam alanı oluşturuyoruz. En önemli özelliği Ganita bölgesinin tarihi anlamda değeri ama aynı zamanda Meydan bölgesinden, Maraş Caddesi'nden, Kunduracılar'dan çok rahatlıkla ulaşılabilecek, yürüme mesafesinde bir destinasyon olması. Hemşehrilerimizin en çok şikayet ettiği konulardan biri denize ulaşamamak. Bilhassa sahil yolu yapıldıktan sonra bu şikayet daha da artarak bugüne kadar geldi. Şimdi biz Ganita-Faroz Projemizle vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde denizle buluşmalarını ve orada konforlu zaman geçirmelerini sağlayacak bu önemli projeyi başlatmış oluyoruz. Burası bir rekreasyon alanı, yaşam alanı ve denize ulaşabileceğimiz en yakın lokasyon” diye konuştu.

"Her kesime hitap edecek"

Projenin içeriği ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Ana hatlarıyla söylemem gerekirse 1 adet büyük restoran, 3 adet cafe restoran, 1 adet kitap cafe, 7 adet fındık büfemiz, 150 metrekare 2 adet ahşap seyir terasları var. 2 adet 40 metre uzunluğunda deniz kenarı terasları var. 7 adet 15 ila 30 metre uzunluğunda denize dik uzanan, amatör balıkçılarımızın da yararlanabileceği iskelelerimiz var. 1 adet sonsuzluk penceresi, 1 adet gün batımı terası, 2 bin 500 metre yürüyüş yolu, 2 bin 837 metre bisiklet yolu olacak. Ganita'dan Faroz'a kadar bisiklet ve yürüyüş yollarını yeniden dizayn ediyoruz. Oradan da bir küçük güzel köprü ile karşı tarafa yani zaten var olan Beşirli bölgesinde bisiklet yoluna bağlamış olacağız. Dolayısıyla bu proje ile birlikte Ganita'dan Faroz'a artık bisikletle, yürüyerek, kaykayla vb. araçlarla ulaşma imkanı sağlıyoruz. Çocuk oyun alanları, kaykay pisti, fitness alanları, seyir terasları yine bu bölgede vatandaşlarımızın yararlanacağı alanlar olacak. Ganita-Faroz bölgesinde oluşturacağımız yeni alanla 7'de 77'ye tüm vatandaşlarımıza birden fazla güzellikler sunmaya gayret ediyoruz. Her kesime hitap edecek, güzel vakit geçirmesine olanak sağlayacak imkanlar bu proje içerisinde yer almış olacak” dedi.

Çevre dostu proje

Ganita-Faroz Sahil Bandı Düzenlemesi Kentsel Tasarım Projesi'nin yeşil dostu bir proje olduğunu da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Projede yeniden dikeceğimiz 1307 tane geniş yapraklı ağaç bulunmaktadır. Ve yine 247 iğne yapraklı ağacımız var. Aynı zamanda 97 bin adet çalı ve çok yıllık otsu bitkiler ile yine bu projeyi yemyeşil gösterecek farklı dokunuşlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Projenin heyecan verici ve Trabzon adına da çok büyük bir kazanım olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Uzunca bir süre projesi üzerinde çalıştık. İyi ve kaliteli bir proje olduğuna inanıyoruz. İhalesini açık ihale yöntemiyle yaptık. 47,5 milyon liralık sözleşme bedeli var. Zigana Peyzaj Mühendislik Danışmanlık Organizasyon Hizmetleri açık ihalemize katıldılar ve kazandılar. Allah utandırmasın. Bizim için şehrimiz için ne kadar ehemmiyetli bir iş olduğunu kendileri de biliyor. Sözleşmede öngörülen süreden daha kısa bir süre içerisinde ama çok kaliteli bir işçilikle, oraya giden insanların uzun yıllar hem size hem bize helal olsun diyerek dua edeceği bir şekilde inşaat sürecini gerçekleştireceğiz. İlgili birimlerimiz ve kontrol elemanlarımız yakından takip edecekler. Orası bizim vitrinimiz ve sadece Trabzon'un değil bölgenin en güzel sahil düzenlemesi olacak. Bu konuda iddialıyız. Tamamlandığında da bugün söylediğimiz bu sözlerin hiç de abartılı olmadığını ve ne söylediysek bire bir alanda yer aldığını hep beraber göreceğiz” dedi.

"2022 yılı içinde tamamlanacağı kanaatindeyim"

Sözleşmede iş bitim tarihinin 2023 yılının şubat ayı olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Fakat ben bu kadar sürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar benim titizliğimi bildikleri için genellikle ihalelere süre veriyorlar. Çünkü çoğu kere bizzat gidip müdahale ediyorum. Beğenmediğim yerleri tekrar söktürüp yaptırdığım çok oldu. Kanuni süresi neyse veriyorlar ama ben inanıyorum Trabzon firması olan yüklenici kardeşimiz, Trabzon'umuza bu önemli projeyi daha süratli şekilde inşallah kazandırırlar. Ben bunun 2022 yılı içinde tamamlanacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki yıl yazın bir bölümünü kullanacağımıza inanıyorum. Bir başlayalım, daha çabuk tamamlanır” şeklinde konuştu.