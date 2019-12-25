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Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki örtü yangınları devam ediyor

Trabzon’da önceki akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları bugün 5 ilçe ve 17 ayrı noktada devam ediyor.

Trabzon'da önceki akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları bugün 5 ilçe ve 17 ayrı noktada devam ediyor.


Örtü yangınlarının çıktığı ilçelerden biri olan Dernekpazarı ilçesinde rüzgarın da etkisi ile yangın kontrol altına alınamazken, Günebakan ve Taşçılar mahallesindeki yangın hala sürüyor. Yangına arazözler ile zaman zaman müdahale edilirken, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

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