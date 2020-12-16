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Trabzon'un en işlek caddelerinde HES Kodu uygulaması sürüyor

Trabzon’da Korona virüs ile mücadele kapmasında geçtiğimiz günlerde alınan karar doğrultusunda şehrin en işlek yerlerine girişlerde HES Kodu sorgulaması sürüyor.

Trabzon'da Korona virüs ile mücadele kapmasında geçtiğimiz günlerde alınan karar doğrultusunda şehrin en işlek yerlerine girişlerde HES Kodu sorgulaması sürüyor.


Trabzon'da Korona virüs vakalarının açıklamasının ardından virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler doğrultusunda şehrin en işlek yerlerinden olan ve binlerce insanın geçiş yaptığı Uzunsokak, Kunduracılar ve Kahramanmaraş Caddesinde HES Kodu uygulaması aralıksız sürerken bugün itibariyle herhangi bir ihlale rastlanmadı.


Trabzon İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği, tüm girişlere barikat kuran polis ekipleri, vatandaşların HES Kodları'nı kontrol ederek girişlere izin veriyor. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasından vatandaşların HES Kodu'nu sisteme girerek veya karekodu okutarak geçişleri izin veren polis ekipleri, HES Kodu olmayanlara ise girişine izin vermiyor.

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