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Trabzon'un giriş ve çıkışlarında yasaklar kapsamında kontrol noktaları oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Korona virüsü salgınıyla ilgili dün akşam açıkladığı ek tedbirler kapsamında 30 büyükşehirden biri olan Trabzon’da da şehrin Giresun il sınırında kurulan polis kontrol noktasında giriş-çıkış yasağı ile ilgili uygulamaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüsü salgınıyla ilgili dün akşam açıkladığı ek tedbirler kapsamında 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da da şehrin Giresun il sınırında kurulan polis kontrol noktasında giriş-çıkış yasağı ile ilgili uygulamaya başlandı. Kontrol noktasında durdurulan sürücülerin büyük çoğunluğunun büyükşehirlerden Rize'ye gitmek üzere yola çıkan sürücüler olması dikkat çekerken, uygulamanın ilk günü yasaklara vatandaşların uymadığı gözlendi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip Korona virüs salgınına karşı açıklanan ek tedbirler kapsamında 81 il valiliğine genelge gönderildi. Büyükşehir statüsünde bulunan 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar gece 00.00 itibari ile bazı istisnalar dışında 15 günlük süre ile yasaklandı. Bu kapsamda Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin tüm giriş çıkışlarında uygulama noktaları oluşturuldu.


Tek tek durdurulan ve araçların içindeki vatandaşlardan seyahat izin belgesi olmayan araçlar şehir giriş ve çıkışlarından geri çevrilirken, durdurulan sürücülerin büyük çoğunluğunun büyükşehirlerden Rize'ye gitmek üzere yola çıkan sürücüler olması dikkat çekti. Uygulamanın ilk günü yasaklara vatandaşların uymadığı gözlendi.

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