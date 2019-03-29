Trabzon'un ilk curling şampiyonları oldular

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği'nin destekleriyle düzenlenen müsabakaları, gençler kategorisinde Trabzon Spor Lisesi kız ve erkek takımları, yıldızlarda da Erdoğdu Bey Ortaokulu'nun kız ve erkek takımları birinci tamamlayarak bu branşta şehrin ilk şampiyonu oldular.

‘Buz satrancı' olarak bilinen curling'e olan ilginin ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da hızla arttığını kaydeden İl Müdürü Birdal Öztürk, “Herkese hitap eden strateji oyunu olan curlingde de marka şehir olmak istiyoruz. Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'nde bulunan curling salonumuzdaki doluluk oranı sürekli artıyor” derken, Spor Şube Müdür V. Yusuf Çebi de, “Curlingin bir dalı olan floor curlingde ilk şampiyonlarımızı çıkardık. Bu branşı ilimiz çok sevecek” diye konuştu.

Curling'in buz, floor curlingin de pist üzerinde yapıldığını kaydeden Curling İl Temsilcisi İzzet Gürdal ise şunları söyledi:

“Müsabakalar, yere serilen PVC malzemeden baskı yapılarak hazırlanan 1.60 mt-9.70 mt uzunluğundaki floor curling pistinde 8 topla yapılıyor. Bu branş Okulsporları faaliyetlerine alınınca kısa sürede okullara tanıtımı yaptık, hemen il birinciliği düzenledik. Şimdi bu tanıtımı her tarafa yayıp hem curling, hem de floor curlingin yaygınlaşması için çalışacağız.“

Trabzon Floor Curling İl Birinciliğinde genç kızlar finalinde Vakfıkebir MTAL'ni yenen Trabzon Spor Lisesi takımı şampiyon oldu. Genç erkekler de aynı okulların takımı finale çıktı, gülen taraf yine Trabzon Spor Lisesi ekibi oldu. Yıldızlar da hem kız, hem de erkeklerde Erdoğdu Bey Ortaokulu ile Bahçecik İmam Hatip O.O. ekipleri karşılaştı. Kupaya uzanan Erdoğdu Bey O.O. kız-erkek takımları oldu. Bu branştaki ilk şampiyonlar, Sivas'taki Türkiye finallerinde Trabzon'u temsil edecek.