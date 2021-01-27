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Trabzon'un Of ilçesinde örtü yangınları

Trabzon’un Of ilçesine bağlı Yazlık ve Taşhanpazarı mahallelerinde bugün akşam saatlerinde 2 ayrı örtü yangını çıktı.

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Yazlık ve Taşhanpazarı mahallelerinde bugün akşam saatlerinde 2 ayrı örtü yangını çıktı.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Yazlık Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Of Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, bölgenin sarp arazi yapısı ve şiddetli rüzgar yangın söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.


Öte yandan yine bölgeye yakın Taşanpazarı mahallesinde de örtü yangını çıkarken, yangın bölgesine yakın evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

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