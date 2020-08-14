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Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Rize’nin ardından birkaç gündür Trabzon’da da sel ve heyelanlara neden oluyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Rize'nin ardından birkaç gündür Trabzon'da da sel ve heyelanlara neden oluyor. Son olarak şiddetli yağışlar Of ilçesi Ballıca mahallesinde sel ve heyelanlara neden oldu.


Geçtiğimiz günlerde Rize'nin Ardeşen, Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerinin ardından şiddetli yağışlar Trabzon'un doğu kesimindeki ilçelerinde de etkili oluyor. Sürmene ilçesi Ormanseven mahallesinde önceki gün şiddetli yağış sonrası görülen sel ve heyelanların ardından bugün de Of ilçesinin Ballıca mahallesinde sel ve heyelanlar yaşandı. Sel ve heyelanlarda Ballıca mahallesinde mahsur kalan vatandaşların yardımına AKUT, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri koşarken, şuana kadar can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

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