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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde heyelan

Trabzon’da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurların ardından suya doyan toprağın da etkisi ile yamaç arazilerde heyelanlar yaşanıyor.

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurların ardından suya doyan toprağın da etkisi ile yamaç arazilerde heyelanlar yaşanıyor. Son olarak Şalpazarı-Acısu karayolu yamaçtan kopan toprak kütlesinin yolu kapatması nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan dolayısıyla yüksek gerilim hattının devrilmesi sonucu ilçedeki 7 mahalleye elektrik verilemiyor.


Alınan bilgiye göre, Şalpazarı-Acısu yolu Doğancı Mahallesi mevkiinde dün gece heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Şalpazarı-Acısu yolu ulaşıma kapandı, heyelanın yüksek gerilim hattını devirmesi sonucu 7 mahallenin elektrikleri kesildi. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri sevk edilirken, kapalı olan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

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