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Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış

Trabzon’un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle mahsur kalan 4 kişiye AFAD ekipleri ulaşmaya çalışıyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle mahsur kalan 4 kişiye AFAD ekipleri ulaşmaya çalışıyor.


Sürmene ilçesine bağlı Ormanseven mahallesinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Bazı yollar selin getirdiği taş ve moloz nedeniyle trafiğe kapanırken, şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 4 kişi yetkilileri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri mahsur kalan 4 kişiye ulaşmaya çalışırken, belediye ekipleri tarafından kapanan mahalle yollarını trafiğe açma çalışmaları sürüyor.

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