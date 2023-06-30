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Trabzon'un Sürmene ilçesinde taksici cinayeti

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bir taksici yayla yolunda dere kenarında öldürülmüş olarak olarak bulundu.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir taksici yayla yolunda dere kenarında öldürülmüş olarak olarak bulundu.


Alınan bilgiye göre, Sürmene ilçesinde 1 nolu Meydan Taksi Durağı'nda taksicilik yapan Hüseyin Aslan'a (50) ait 61 SY 053 plakalı ticari taksi camları kırılmış ve terk edilmiş olarak bulundu. Araç içerisinde kan izleri ve aracın dışında bir bıçak tespit edilirken, Aslan'ın cansız bedeni ise taksinin bulunduğu bölgeden 5 kilometre aşağıda Kalecik ile Lişit Yaylası yolu üzerinde dere kenarında bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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