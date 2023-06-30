Trabzon'un Sürmene ilçesinde taksici cinayeti

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir taksici yayla yolunda dere kenarında öldürülmüş olarak olarak bulundu. Taksicinin önce bıçaklandığı ardından da 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Sürmene ilçesinde 1 nolu Meydan Taksi Durağı'nda taksicilik yapan Hüseyin Aslan'a (50) ait 61 SY 053 plakalı ticari taksi sabah saatlerinde camları kırılmış ve terk edilmiş olarak bulundu. Araç içerisinde kan izleri ve aracın dışında bir bıçak tespit edilirken, Aslan'ın cansız bedeni ise taksinin bulunduğu bölgeden 5 kilometre aşağıda Kalecik ile Lişit Yaylası yolu üzerinde dere kenarında bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, taksicinin önce bıçaklandığı ardından 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahsın M.K. (42) isimli kişi olduğu öğrenilirken, Aslan'ı öldürdükten sonra taksisini alarak kaçtığı olayın yerinden 5 kilometre yukarıda taksinin lastiğinin patlaması üzerine aracı terk ederek kaçtığı tespit edildi.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken, taksici Hüseyin Aslan'ın cansız bedeni ise olay yerinden alınarak otopsi için Trabzon Adli Kurumu'na kaldırıldı.