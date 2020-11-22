Trabzon'un turizm tanıtımına büyük destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ülkemizin tanıtımına yönelik kurulan 'www.goturkey.com' internet sayfasının ardından Türkiye'de ilk olarak Trabzon ilinin tanıtımına yönelik kurulan 'www.gotrabzonturkey.com' internet adresi erişime açıldı.

Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan'ı ziyaret eden TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı ve Yönetim Kurulu üyesi Nihat Yılmaz, Trabzon'un tanıtımına büyük katkı sunacak web sayfasının erişime açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Ülkemizin ve bölgemizin en önemli destinasyonlarından biri olan Trabzon'a ayrı bir web sayfası ile yer verilmesinin gelen ziyaretçilerin seyahatlerini planlamaları açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Kantarcı, “Trabzon'un eşsiz güzelliklerini bir web sayfasında keşfetmek ve 48 saat içerisinde Trabzon'da neler yapılabileceğini görmek bir turist için oldukça önemli bir konu” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan da yaptığı açıklamada “Tanıtım sayfasının ilk olarak Trabzon ilimizde erişime açılması bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere emeği geçen herkese şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.