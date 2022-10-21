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Trabzon'un yaylaları beyaz örtüyle kaplandı

Hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte Doğu Karadeniz’in yüksek yaylalarında dün gece kar yağışı yaşandı.

Hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte Doğu Karadeniz'in yüksek yaylalarında dün gece kar yağışı yaşandı. Kar yağışının ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.


Bölgenin 2 bin metreden yüksek hemen hemen her noktasında gerçekleşen kar yağışı özellikle Trabzon'un Kadırga, Sis Dağı, Mağalambos, Kırklar Dağı, Kama ve Şekersu Yaylaları'nda etkili oldu. Yaylacılık yapan vatandaşlar, artık yaylalardan dönüşe geçmenin zamanı geldiğini belirtirken, dönüş hazırlıklarına başladı. Yaylalarda kar kalınlığının 10 cm'ye ulaştığı bildirildi.

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