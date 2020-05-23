İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'un yaylalarında mayıs ayında kar sürprizi

Trabzon’un Araklı, Sürmene ve Köprübaşı yaylalarında kalanlar 23 Mayıs sabahı kar sürprizi ile karşılaştı.

Trabzon'un Araklı, Sürmene ve Köprübaşı yaylalarında kalanlar 23 Mayıs sabahı kar sürprizi ile karşılaştı.


Hafta sonu özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde havanın soğuyacağı bildirilmişti. Ancak kimse bu kadarını beklemiyordu. Kış sonrası yeniden yeşillenmeye başlayan yaylalar 23 Mayıs'ta kar süpriziyle karşılaştı.


Araklı'nın Kızılkaya, Kalecik, Yılantaş gibi yaylalarında kar etkisini gösterirken Köprübaşı ve Sürmeneye bağlı Taşlı Yaylası, Lişit, Aşot gibi yaylalarda yüksege çıktıkça kar daha da etkisini artırdığı gözlendi.


Bu hafta yaylalarda yaşayan vatandaşlar, bu keyifli anı yaşamanın heyecanını cep telefonuyla kamera çekimi yapıp sosyal medyadan paylaşarak kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.