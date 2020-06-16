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Trabzon'un Yedi Gölleri'nin yolu ulaşıma açıldı

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Çaykara ilçesindeki Uzungöl’e gelen turistlerin yoğun olarak ziyaret ettikleri doğa harikası 7 göller bölgesinin yolu karlardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e gelen turistlerin yoğun olarak ziyaret ettikleri doğa harikası 7 göller bölgesinin yolu karlardan temizlenerek ulaşıma açıldı.


Uzungöl'ü ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin mutlaka görmek istediği Haldizen deresi vadisi üzerinde yer alan, Balıklı Göl, Aygır Gölü, Pirömer Gölü, Sarıçiçek Gölü, Dipsiz Göl, Çifte Göller, krater gölleri ismi ile bilinen yedi göllerin yolu Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Bayburt İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar sonucu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı. Yolun ulaşıma açılması ile birlikte hafta sonu bölge ilk ziyaretçilerini ağırladı.

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