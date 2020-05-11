Trabzon'un yeni otogarı için ihaleye çıkılıyor

Trabzon'da yeni otogarın proje aşaması tamamlanırken, ihale işlemlerine mayıs sonu haziran başı gibi başlanması planlanıyor. Şehirde önemli bir eksikliği giderecek olan yeni terminalin 2021 yılının sonunda yeni yerinde hizmet vermesi bekleniyor. Trabzon halkı tarafından uzun yıllardır yıkılması istenen ve adeta kanayan yara haline gelen otogar, nihayet şehre yakışır bir görüntüye kavuşacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Ortahisar ilçesi Sanayi Mahallesi, Anadolu Bulvarı üzerinde 30.144,85 mlik arsada konumlandırılan yeni terminal projesi kent içi trafiği de rahatlatacak. Karayollarının yeni akıllı kavşak düzenlemeleriyle birlikte şehrin trafik yoğunluğunun azaltılması, doğu - batı, kuzey - güney hattında kesintisiz bir ulaşım aksında hizmet verilmesi öngörülmüştür. Toplam inşaat alanı 9.259,07 m olan yapı 28 araçlık otobüs peronlarına ve 1.863,23 mlik yolcu bekleme alanına sahiptir. Yapının kentle kurduğu ilişkiye önem verilmiş, batısında bulunan Değirmendere'nin ıslah edilmesi öngörülmüş, kuzeyinde bulunan H. Nazif Kurşunoğlu Camii ile atıl durumda bulunan çevre alanlar da peyzaj tasarımına dahil edilmiştir. Vaziyet yerleşiminde parsel iki bölgede incelenmiş, kente bağlanan kuzey ve doğu tarafı gelen kullanıcılara ayrılmışken, dereye bakan güney ve batı tarafı otobüs ve servis sirkülasyonuna bırakılmıştır. Alana, Anadolu Bulvarı üzerinde konumlandırılan şehir içi otobüs ve minibüs durakları ile toplu ulaşım sağlanmıştır. Şehirlerarası otobüs peronları ile 16 araçlık Gümüşhane Servis Alanı'na giriş-çıkışlar, yapının güneyinde yer alan Ayakkabıcılar Sitesi Sokağı'ndan sağlanmıştır. Bununla birlikte 104 araçlık özel araç ve 20 araçlık servis otoparkı ile taksi duraklarını, Ayakkabıcılar Sitesi Sokağı ile Anadolu Bulvarı arasında oluşturulan tali yolcu aksına bağlayarak çevre yolu üzerindeki araç yükünün azaltılması hedeflenmiştir" denildi.

Trabzon'a yapılacak yeni otogarın proje çalışmalarının tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Şehirlerarası Otobüs Terminali, son yıllarda şehrin adeta kanayan yarası haline gelmiş önemli bir sorundu. Malumunuz mevcut otogar ihtiyacı karşılayamaz hale gelmekle birlikte, görüntü olarak da Trabzon'a yakışmıyor. 40 yıl önce yapılan otogarın yenilenmesi seçim vaatlerimiz arasındaydı. Göreve gelir gelmez yer tespiti yaptık. Otogarı mevcut yerinden Galericiler Sitesi'nin ve bizim de Fen İşlerimizin olduğu alana taşıyacağız. Bu noktada şehre yakışır bir terminal yapmak için ilk adım olan proje çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız. Modern, ihtiyacı karşılayacak, Trabzon'a yakışır bir otogar yapmak istiyoruz. 2021 yılının sonunda yeni otogarımıza taşınmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.