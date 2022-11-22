İhlas Haber Ajansı

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Trafikte yol verme kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün gece trafikte yaşanan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün gece trafikte yaşanan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ilçe geçişinde yaşanan trafikte yol verme tartışması kavgaya neden oldu. Tomruk yüklü kamyonun önünde araçları ile duran bir grup, kamyon şoförüne hakaretler ederek darp etti. Biri kadın 5 kişinin sesleri gecenin sessizliğini bozarken, kamyon şoförünün aracından inmemesi üzerine grup zaman zaman kamyondaki şahsa müdahale etmeye çalıştı. O anlar çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

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