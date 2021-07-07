Transferine karşılık aldığı otomobili 32 yıldır kullanıyor

Trabzonsporlu eski futbolcu Cemil Canalioğlu, 1987-1988 sezonunda Konyaspor'a transferi karşılığı aldığı 'Şahin' model otomobili 32 yıldır kullanıyor. "Etle-tırnak gibi olduk" dediği aracını hiç satmayı düşünmediğini belirten Canalioğlu, torununun isteği üzerine aracı maviye boyatacağını söyledi.

Futbol kariyerine Trabzonspor'da başlayan, uzun yıllar bordo-mavili formayı giydikten sonra 1983-1984 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan Cemil Canalioğlu, 1987-1988 sezonunda ise Konyaspor'a transfer oldu. Yeşil-beyazlı ekibin 1. lig'de şampiyon olup Süper Lig'e çıktığı kadroda bulanan Canalioğlu, transferi karşılığında ise para yerine 7 bin 300 TL değerinde olan otomobil aldı.

Cemil Canalioğlu, 32 yıl önce otomobili Konyaspor'a transferi karşılığında aldığını belirterek, "Konyaspor'dan transfer karşılığı aldım. Başka da para almadım. 1988 senesinin Şubat ayında aldım. Bu arabayla etle-tırnak gibi olduk. Çocuğumla aynı yaşta. O beni anlıyor. Ben de onu anlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Nasip olursa arabamı satmayacağım"

Söz konusu dönemlerde kendi çabalarıyla kulüp bulduklarını belirten Canalioğlu, "Bizim dönemimizde transferler zordu. Kendi çabalarımızla kulüp buluyorduk. Kulüplerinde durumları bugünkü gibi değildi. Gelirler azdı. Bir futbolcuyu ne kadar düşük fiyata mal ederlerse kendilerini o kadar karlı sayıyorlardı. O dönemde otomobile ihtiyacım vardı. Peşin para gibi oldu. O günden beri arabayı hiç yanımdan ayırmadım. Çok şükür bir kaza -bela yaşamadım. Beni yolda bırakmadı. Yürüyen aksamını sene de iki kez kontrol ettiririm. Yolda durduğumuz zaman çok soran eden oluyor. Arabayı satıyormusunuz diye ama Allah nasip ederse satmayacağım. Bu saatten sonra araba alıp borca girmenin bir anlamı da yok. Bu benim işimi rahatlıkla görüyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim dönemimizle bugünkü dönem kıyaslanamaz"

Transferine karşılık otomobil alan Cemil Canalioğlu, bugünkü transfer piyasasıyla kendileri dönemindeki transfer piyasası arasında çok büyük farklılıklar olduğunu belirterek, "Şartlar çok değişti. Müthiş transfer ücretleri var. Milyon dolarlar ve eurolar konuşuluyor. Kulüplerin gelirleri farklı. O dönemle bu dönem kıyaslanamaz. Bugünkü şartlar çok farklı" diye konuştu.

"Duygusal bir oluştu"

Cemil Canalioğlu, aracıyla duygusal bir bağ oluşturduklarını ifade ederek, "Aracım 170 bin kilo metrede herhangi bir arıza yapmadı. Aracın markası müzeye koymak için bir araba verirse belki o zaman değişirim. Geçenlerde Kayseri plakalı bir araç kırmızı ışıkta yanımda durdu. Adres soracağını sandım ama araç orijinal satıyor musunuz diye sordu. Satmayacağımı söyledim. Satsam bile siz bunu alamazsınız dedim. En aşağıya 200 bin TL istiyorum" diyerek espri yaptığını söyledi.

"Aracım orijinal ama bir bakıma ihtiyacı var" diyen Canalioğlu "Boya ve kaporta işleri söz konusu. Ondan sonra torunumun istediği bir renk var. O renge boyatacağız. Torunum mavi renge boyatmamı istiyor. Nasipse o renge boyatacağım. Onlar da aracı benimsediler. Bazen kucağımı alıp direksiyonla oynuyoruz ama kara direksiyon olduğu için çevirmekte zorlanıyor" ifadelerini kullandı.