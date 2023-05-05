Trendyol'un Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük lojistik üssü Trabzon'da açıldı

Trendyol'un Karadeniz Bölgesi'ndeki en büyük lojistik üssü bugün Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete girdi.

Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, ülke ekonomisine ve e-ticaret ekosisteminin gelişimine sunduğu katkılara bir yenisini ekliyor. Firma, Trabzon'da yaptığı yeni lojistik merkezi yatırımı ile hem istihdama katkı sağlayacak hem de müşterilerine daha hızlı ulaşacak. Lojistik merkezinin

açılış töreninde konuşan Trendyol Ekspress Genel Müdürü Ömür Batu Şengül, Türkiye'deki aktarma üssü sayısını Trabzon ile birlikte 16'ya çıkardıklarını söyledi. Şengül, "Biz Trabzon'da daha önce daha küçük bir operasyon merkezine destek veriyorduk. Trendyol sağladığı ekosistemle hem satıcıları, hem dağıtıcıları hem de müşterileri bir araya topluyor. Trendyol Ekspress'i de Trendyol'un dağıtım organizasyonu gibi adlandırabiliriz. Tüm Türkiye'de 300'ün üzerinde şubesi, 16 tane aktarma merkezi ve 9 binin üzerinde iş ortağıyla satıcılarından aldığı ürünleri müşterilerine ulaştırıyor" dedi.

Alanı tam 10 bin 500 metrekare

Tesisin özelliklerine de değinen Şengül, "Tesisin tüm bileşenleri ile birlikte 300 milyon liralık bir maliyeti var bize. Bu tesisi hayata geçirmek ile Trabzon'u e-ticaret ile alakalı bir üs haline getirmekten dolayı çok çok mutluyuz. Takdir edersiniz ki Trabzon'da lojistik ürünler ile ön plana çıkmış birçok üretici var. Dolayısıyla Tredyol üzerinden satılan ürünleri Fransa'ya, Uganda'ya, dünyanın her yerine ulaştırmak asli amacımız olacak. Tesis 10 bin 500 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Temelde 35 adet kapısı var. Burası bir aktarma merkezi olarak tasarlandı. Bizi sevindiren ve en çok gurur duyduğumuz şeylerden birisi sürdürülebilir enerji kullanmamız, yani bu tesisin enerjisinin tamamı çatıdaki güneş panellerinden geliyor" diye konuştu.

Hedef bin 400 kişinin istihdamı

Şengül, "Tesiste şu anda bin 500 tane yalnızca Trabzon satıcısı var. Bu tesis tam fonksiyonlu olarak faaliyete geçirildiği andan itibaren 4 bine ulaşacak bu rakam. Tesisteki istihdam sayısını da arttırıyoruz. Şu an Karadeniz Bölgesi'nde 800 kişilik bir istihdamımız var. 2025 yılında bine 400'e yakın bir istihdamı burada hedefledik. Bizim temelde 1 milyon metrekarelik bir operasyon ağına ulaşma gibi bir niyetimiz var tüm Türkiye'de" diyerek sözlerini tamamladı.

Açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise merkezin sadece Trabzon'a değil, bütün dünyaya hizmet edeceğini kaydederek, yapacakları çalışmalarla, verecekleri teşviklerle farklı dünya markalarını Trabzon'a getireceklerini söyledi. Karaismailoğlu, “Dünyanın en büyük e-ticaret markalarından bir tanesi Türkiye'den çıktı ve hem küresel bir marka olarak hem de küresel ortaklarıyla beraber bütün dünyaya hizmet götürmektedir. Dünyada Türkiye'yi temsil eden önemli markalardan bir tanesi oldu. Trendyol'un Trabzon'da böyle modern bir tesis kurması, bütün bölgeye ve dünyaya buradan e-ticaret yapması bizim gurur verici işlerimizden. Hem buradaki gençlerimize yeni istihdam alanları üretmesi açısından hem de Trabzon'da, Karadeniz Bölgesi'nde üretilen ürünlerin dünyanın bütün bölgelerine hızlı bir şekilde e-ticaret yoluyla aktarılması açısından çok önemli. Hep birlikte beraber üreteceğiz, beraber satacağız. Sonucunda Trabzon kazanacak, Trendyol kazanacak, Türkiye kazanacak. Türkiye'nin ismini gururla dünyanın her tarafında dalgalandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından merkezin açılışı yapılırken, Bakan Karaismaioğlu ve beraberindekiler aktarma merkezini gezerek çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.