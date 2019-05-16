TSİAD Başkanı Eren: "Bölgemizin stratejik değerdeki ürünü fındığın tanıtımına katkı vereceğiz"

Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman'ı ziyaret ederek bölgenin en önemli ihracat ürünü fındığın tanıtımı adına projelerini paylaştı.

DOKA'ya ve Ticaret Borsası'na yaptığı ziyaretleri değerlendiren Eren, "DOKA derneğimizin bir çok projesine destek veren, şehrimiz tanıtımına çok önemli katkılar yapan bir kuruluş. Ticaret Borsamız da uzun yıllardır fındığın tanıtımı ve fındık üretiminde verimliliğin artması adına çalışmalar yapıyor. Fındık bölgemiz için çok değerli bir ürün. Biz de bu ürünün bilinirliğinin artmasını ve agro turizm denilen tarımsal turizm ile bölgemizin tanıtımına katkı vermesini arzuluyoruz. Bu kapsamda gastronomi alanında önemli isimleri şehrimizde ağırlayacağımız bir organizasyon için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz ve Ticaret Borsamızla bir araya geldik. Fındığın tanıtımında borsamızın etkinliği ve çalışmaları oldukça başarılı. Biz de katkı vermek istedik. Her iki kurum da projeye çok olumlu yaklaştı. Fındık tüketimini yurt içi ve yurt dışında artırma arzusundayız. Bu tanıtımımızı uzun vadede şehrimizde yapılabilecek fındık festivallerinin ilk adımı olarak görüyoruz. Trabzon'un tanıtımına katkı verecek ürünlerimizi çoğaltma adına benzer bir uygulamayı balık için de yapma arzusundayız” şeklinde konuştu.

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan da Trabzon SİAD'ın fındığın tanıtımına katkı verme çabasının oldukça memnun edici olduğunu belirterek fındıkla ilgili çaba gösteren tüm kuruluşlarla işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Görüşmede TTB tarafından her yıl düzenlenen fındık hasat şenliğinin TSiAD ve DOKA desteği ile birlikte daha kapsamlı hale getirilebileceği değerlendirildi.