TSYD Trabzon Şubesi, çift yönlü tribün inşaatını inceledi

TSYD Trabzon Şubesi, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın katkılarıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yapımına başlanan tribün inşaatını inceleyerek, basın mensupları için yapılacak olan alanlarla ilgili bilgi aldı.

Trabzon'da, 2 ve 3 Lig'de mücadele eden profesyonel takımların yanı sıra amatör kulüplerinde heyecanla beklediği, Akyazı Şenol Güneş Kompleksi içindeki 2 saha arasına yapılacak olan çift yönlü tribün inşaatı devam ediyor.

Trabzon futbolunun kalbinin attığı Yavuz Selim sahasının yıkılması ve yeni düzenleme yapılması sürecinde yeni saha arayışı içinde olan Trabzon profesyonel ve amatör kulüpleri gelecek sezondan itibaren maçlarını Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan sentetik ve çim sahada oynama imkanına sahip olacak. Akyazı'daki iki saha arasına yapılan tribünün bir tarafı amatör maçların oynanacağı sentetik çim, diğer tarafı ise profesyonel maçların yapılacağı doğal çim sahaya bakıyor.

Seyirci kapasitesi 2 bin olacak olan yeni sahalar için müsabakaları takip edecek olan medya mensupları içinde alanlar yapılacak. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ten proje ile ilgi bilgi alan, ardından da tribün inşaat alanını gezen Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ile yönetim kurulu üyeleri Gökmen Şahin ve Yunus Emre Sel, projede basın mensuplarının rahat çalışması konusunda her türlü ayrıntının bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, projenin yapımına destek veren ve Trabzon profesyonel ve amatör futboluna rahat bir nefes aldıran Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ettiler.