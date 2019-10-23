TSYD Trabzon Şubesi'nden anlamlı proje

Trabzon'un uzak köylerinde, bazıları kent merkezlerini hiç görmemiş olan çocukları, çoğu olimpik ölçülerde olan spor tesisleriyle tanıştırmak, gün boyu hem gezi, hem de bilgi ve eğlence amaçlı etkinliklerle yeni hedefler çizmeleri konusunda katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi tarafından hazırlanan proje start alıyor. Merkezdeki spor tesislerini gezip Trabzonsporlu futbolcularla bir araya gelecek ve çeşitli etkinliklerle keyifli günler geçirerek olan çocuklara sürpriz hediyeler de verilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın himayesi ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleştirilecek olan 'Uzak Köylerdeki Çocuklar, Spor Tesisleriyle Buluşuyor' adlı projeye büyük önem verdiklerini ifade eden TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret etti. Öztürk, "Son derece anlamlı bir proje, biz de her türlü katkıyı vererek bu projeyi destekleyeceğiz" dedi.

"Hem spor, hem de sosyal sorumlulukla alakalı görevimizi buluşturarak faydalı bir çalışmaya imza attığımızı düşünüyoruz" diyen Başkan Selçuk Kılıç, "Karadeniz'in yüksek kesiminde eğitim öğretim gören ve bazıları deniz dahi görmeyen öğrencilerimiz var. Bu çocuklar, bu proje ile Avrupa Gençlik Oyunları, Karadeniz oyunları gibi önemli spor organizasyonlarına imza atan kentte yer alan spor tesislerini tanıma imkanı bulacak. Uzman antrenörler eşliğinde tesisleri gezecek öğrencilerin ufuklarında sporla alakalı bir şeylerin yeşermesini arzu ediyoruz. 5 ay sürecek projede öğrenciler ayrıca Trabzonspor Kulübü'nü de ziyaret ederek futbolcularla bir araya gelme şansı yakalayacak. Şimdiden çocuklarla bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Çocukların gelecek olduklarını belirten Kılıç, "Onların mutluluğu, bizim de mutluluğumuz. Projeyi adeta sahiplenen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ederiz. Ayrıca her konuda bize destek veren İl Müdürümüz Birdal Öztürk'e de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.