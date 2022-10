TTSO Başkan Adayı Erkut Çelebi, TTSO meslek komite üyeleriyle bir araya geldi

Toplantıya çok sayıda meslek komitesi üyesi katıldı.

TTSO Başkan Adayı Erkut Çelebi, burada yaptığı konuşmada Trabzon'un potansiyelini gördüklerini belirterek “TTSO Trabzon'un büyük sivil toplum örgütü. Trabzon'un potansiyelini görüyoruz. Ama bu potansiyeli değerlendiremiyoruz. Geçmişten gelen bu büyüklüğü tekrar yaşatacak bir ekip olarak talip oluyoruz. İnsanlar, 'TTSO ne iş yapar, bizim paralarımızla geziyorlar' diyor. Biz bunu yıkacağız. TTSO'nun ne iş yaptığını daha iyi hizmet yaparak göstereceğiz” dedi.

“Gittiğimiz her yerde ilgi ve destekle karşılanıyoruz”

Gittikleri her yerde destekle karşılandıklarını kaydeden Çelebi, "TTSO'nun 10 bine yakın üyesi var. 6 bin 890 üye seçme ve seçilme hakkını elde etti. 31 komiteden 79 meclis üyesi seçilecek. Mevcut yönetim tarafından seçime yönelik çıkarları için farklı gruplara usulsüz şekilde kaydırılan işletmeler oldu. İtirazımızı yaptık, yüzde 80'ini düzelttik. Yüzde 20'si maalesef kaldı. Genelde Trabzon ve ülke ekonomisine katma değer kazandıran bir üye kitlemiz var. Gerçekten her biri çok değerli. Gittiğimiz her yerde ilgi ve destekle karşılanıyoruz. Tabi ki herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Ama odamıza ait bilgi paylaşımında halen görevde olanlarla bizler arasında büyük farklılık var, bilgileri alamıyoruz. Çünkü odamızdaki bilgi paylaşımı diğer Ticaret ve Sanayi Odalarına göre çok kısıtlı ve üyelere ulaşmakta zorlanıyoruz. Ekip olarak ulaşabildiklerimizin eleştirileri, görüş ve önerilerini dinleyip not alıyoruz. TTSO yönetimi üye işletmeler konusunda bilgi vermemeye Kişisel Verileri Koruma Kanununu gerekçe gösteriyorlar. Oysa ki başka illerin TTSO'larında böyle bir uygulama yok. Ama kendi ekiplerinin tamamına bu bilgileri veriyorlar. Peki Kişisel Verileri Koruma Kanunu bu durumda ne oldu? Bu önemli bir haksızlık ve durumu bütün işletmelere buradan şikayet ediyoruz. Ulaştıklarımıza durumu izah ettik. Ulaşamadıklarımız varsa kusura bakmasınlar” dedi.

“Biz olması gerektiğine inandığımız işleri yapmaya talibiz"

Olması gerektiği işleri yapmaya talip olduklarını ifade eden Çelebi, “Mevcut yönetimin neler yaptığı neler yapamadığı ya da neleri doğru, neleri yanlış yaptığı konusunda görüş beyan etmek istemem. Çünkü bizim yapmayı planladığımız tüm çalışmalar yapılmamış ya da eksik kalmış demektir. Biz olması gerektiğine inandığımız işleri yapmaya talibiz. Örneğin Yatırım adası. Trabzon vizyonu, sanayisi ve ticareti için çok önemli. Önceliğimiz yatırım adası çalışmalarını hemen başlatıp bitirmek olacak. 2017-2020 yılları için yapılan sonrası için yapılmayan stratejik planı güncelleyeceğiz. Odamızın son 2 yılda stratejik planı olmaması çok acı bir gerçek. Trabzon için oluşturduğumuz Stratejik Vizyon Planı için çalışmalara başladık. İlk iş olarak bunu devreye alacağız, üyelerimizin ve şehrimizin istifadesine sunacağız. Odamızın başlatmış olduğu fakat uzun yıllardır tamamlayamadığı projeleri sonuçlandıracağız. Sil baştan yapmadan ayrıştırmadan ilerleyeceğiz. Her komisyon üyemizle beraber yılda en az 2 kere toplanıp görüş alışverişinde bulanacağız. Üyelerin projeler üretmesini isteyip daha sonra meclisimizle ve yönetim kurulumuzla değerlendireceğiz. Ticaret odasında çok ağır işleyen muhasebesel ve evraksal kısımları daha nezih ortamlarda yapılmasını sağlayıp hızlandıracağız. Odamızda tescil ücretleri diğer odalara göre çok yüksek. Bunları daha normal seviyeye çekeceğiz. Odamız para kazanmak için değil, üyelerimize hizmet için vardır. Bölgesel Kalkınmanın öne çıkması, buna yönelik üretime dayalı sanayi hamlesinin geliştirilmesini - çoğaltılmasını sağlayarak istihdamı artırmaya çalışacağız. Burada büyük - küçük, ilçe - merkez ayırmadan herkes ulaşacağız. Biz üreten, paylaşan çok genç ve dinamik bir ekip oluşturduk. Sektör bazlı, komite bazlı 3 yıldır yoğun biçimde çalışarak Trabzon'un sorunlarını tespit ettik. Göreve geldikten sonra bunları çözmek için yoğun bir çalışma başlatacağız. Turizm sektöründe artık bir milyar doları aşkın rakamlar konuşuluyor. Sektörün bu kadar arka planda bırakılmasının önüne geçip işin ehli ekiplerle, Trabzon turizmini 4 mevsim canlı tutma çalışmaları yapacağız. Turizm çok önemli, bu şehrin ve ticaret yapan üyelerimizin büyük gelir kaynağı. Bunu daha üst noktalara taşımak için stratejiler geliştireceğiz. Bölgemizde yetişen ürünlerin tanıtılması için fuarlar düzenlenecek. Uzun süredir fuar düzenlenmeyen Trabzon fuar merkezi haline getirilecek. Mevcut binamız ihtiyaca cevap vermiyor. Ferah çalışma alanları, geniş salonları, kapalı-açık otoparkları, sosyal tesisleri olan yeni bir tesis yapılacak. Sanayi ve ticari kuruluşlarımızı tüm Türkiye'de tanıtacak, işletmelerin izin verdiği bilgilerine elektronik ortamda rahatlıkla erişilebilecek sistem kurulacak. İşletmelerin gerekli evrakları online alabilecekleri teknolojik alt yapı oluşturulacak. İş dünyası ile daha fazla iletişim, daha fazla paydaşlık sağlanacak. Şehrin vizyonuna uygun yeni projeler üretilip üyelerimizle değerlendireceğiz. KTÜ, Trabzon Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle TTSO işbirliği artırılacak, projeler üretilip hayata geçirilecek. Üyelerin sürekli ilişki kurularak onure edilmeleri, her etkinlikten haberdar edilmeleri sağlanacak. 20 yılını, 40 yılını dolduranlara özel üyelik ve ödüller verilecek” şeklinde konuştu.

“Yepyeni bir kadroyla geliyoruz”

Çelebi, yepyeni bir kadroyla geleceklerini belirterek, “Üyelerimizin ve Trabzonluların bilmesini istiyoruz ki; bambaşka bir Ticaret ve Sanayi Odası oluşturacağız. Ticaret Odası demek bu şehrin en önemli sivil toplum örgütü demektir. Bu nedenle en aktif sivil toplum örgütü olmalıdır. Her işletmeye faydası olan bir Ticaret ve Sanayi Odası olacak. Herkesin her konudan haberi olan bir Ticaret ve Sanayi Odası olacağız. Ekip olarak çalışıp Trabzon'un hem ihracatını hem de ülke içindeki ticaret hacmini genişleterek bütün üyelerimizi bu organizasyonun içinde tutarak beraber ilerleyeceğiz. Yeni bir anlayışla, zihniyet değişimi ve bunu gerçekleştirebilecek yepyeni bir kadroyla geliyoruz” diye konuştu.