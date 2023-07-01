TTSO Başkanı Çelebi Trabzon turizmindeki gizli tehlikeye dikkat çekti

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'da Kurban Bayramı ile turizm sezonunda da başladığını ve şehirdeki turizm hareketliliğin sevindirici olduğunu ancak gayri resmi rakamlara göre Trabzon'da 100 bin yatak kapasitesine ulaşıldığını ve bunun ilerisi için büyük bir tehlike doğurabileceğini söyledi.

Trabzon turizmi için her şeyin şuan için iyiye gittiğini belirten TTSO Başkanı Çelebi, ilerisi için yaşanabilecek bir tehlikeyi gündeme getirmenin bu dönemde kıymetli olduğuna vurgu yaptı. Çelebi “İşler kötüye giderken konuşmak bir şey ifade etmez. Önemli olan işler iyi gittiğinde bir şeylere dikkati çekebilmek, geleceğe ışık tutmak gerekir. Şehrimizde turizmi çeşitlendirmek, ileriye dönük alternatif turizm olanakları sağlamak için çalışıyoruz. Sağlık turizminde yol kat etmeye başladık. Kongre, gastronomi ve diğer turizm dallarına da yoğunlaşıyoruz. Ancak alternatif üretmediğimiz zaman turizm ileride zora düşebilir. Gayri resmi rakamlarla Trabzon'da 100 bin yatak kapasitesine ulaşıldığı belirtiliyor. Bu çok büyük bir tehlike. Bu turistlerin aniden şehirden çekilmesi büyük sorunlara yol açabilir. Bu durumun örnekleri geçmişte Trabzon'da ve dünyanın birçok bölgesinde de yaşandı. Bu anlamda gelen turistlere iyi davranmak, fahiş fiyat uygulamamak önemli. Çünkü sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Kötü bir davranış veya fahiş fiyat uygulaması anında yayılıyor. Bu da Trabzon'u turizmde olumsuz şekilde etkiler. Sektördeki herkesin, ilgili tüm kurumların olayın farkında ve hassasiyetinde olması lazım. Yüksek fiyat uygulayan, kayıt dışı çalışan ve belirlenen kurallara uymayan tüm sektör unsurları mutlaka etkili bir denetimle tespit edilmeli, gereken işlemler yapılmalıdır. Turist şikayetlerinin en aza indirilmesi, şehrimizde turizmin sürdürülebilir hale gelmesi için çok önemli” dedi.