TTSO Meclis Üyesi Sakarya: "Milli kağıt politikamız oluşturulmalıdır"

Bunun için öncelikle devlet, ilgili sektörler ve üniversitelerin ortak bir çalışma başlatması ve sorunların çözümü için bir eylem planının oluşturulması gereklidir” dedi.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların da değerlendirilmesini vurgu yapan Sakarya "Bizim sektörümüzde de katı ve sıvı atıklar çok miktarda çıktığı için bunların en yakın nerede bertaraf edilebileceği konusunda bir araştırma yaptık. Fakat bölgede katı ve sıvı atıkları bertaraf edecek bir tesisin bulunmadığını, belediyelerimizin de bu konuda alt yapı çalışmalarını bitiremediğini gördük. Sektördeki bizim gibi firmalar bu atıklarını yüksek bedellerle şehir dışına göndermekte ve birçoğu da geri dönüştürülememektedir. Sektörümüz, sanayimiz ve geleceğimiz için bölgemizde üretim yapan firmaların atık konusuna çok fazla özen göstermesi gerekiyor. Sektörel farklılıklar göstermekle birlikte atıkların birçoğunu bertaraf için ne yazık ki bir tesisi burada kuramamışız. Belediyeler ücret karşılığı topladığı atıkları değerlendirememekle birlikte döküm için götürdükleri tesiste bazı ürünlerde depolama için bile sorun yaşamaktadır. Firmalar kendi çözümlerini arıyorlar. Geçici depolama, yakma veya firmaların kendi geliştirdiği gizleme, dolgu yapma yöntemleriyle çözüm arayışında bulunuyorlar. Bu çözümlerde de maalesef doğamıza, havamıza ve geleceğimize en çok zarar veren uygulamalar hayata geçiriliyor. Her geçen gün artan atıklar yenilenebilir enerjimiz için bir kaynak hem de geri dönüştürerek farklı ürünlerin üretiminde kullanılarak ithalat ihtiyacımızı azaltacak bir hammaddedir. Sanayi bölgelerimizde ve ticari faaliyetlerde bulunan esnafımızın da atık ile ilgili sıkıntılarını dinleyerek ihtiyaçlarımızı ortaya çıkarmamız ve devlet kurumlarını bilgilendirmemiz gerekmektedir. Bölgemizde bir tesis kurulumu için ön ayak olmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Kağıt dediğimizde tek bir üründen bahsetmek mümkün değildir" diyen Sakarya "Kitap ve gazete gibi eğitim ve kültür sahalarında kullanılan kağıt çeşitlerinden, endüstrinin farklı alanlarında ve hayatın birçok cephesinde kullanılan çeşitli nitelikteki kağıt, karton ve ondula grupları kağıt başlığı altında değerlendirilmektedir. Döviz fiyatlarının son dönemlerde aşırı yükselmesiyle özellikle yayıncılık alanında maliyetlerin çok artması, kamuoyunda kağıt konusunu ciddi bir oranda öne çıkarmıştır. Bu tartışmalar sırasında bazı önemli kağıt kalemlerinin yurt içinde üretilemiyor oluşunun ortaya çıkması üzerine de bu tartışma çeşitli cepheleriyle daha fazla ilgi uyandırmaya başlamıştır. Gündeme getirilen çeşitli tespitler ışığında ülkemizde milli bir kağıt politikası oluşturulması isteniyorsa bunun için öncelikle devlet, ilgili sektörler ve üniversitelerin ortak bir çalışma başlatması ve sorunların çözümü için bir eylem planının oluşturulmasının gerekli olduğu görülmektedir. Bir diğer önemli tespit de şudur ki; kağıt üretimi ile ilgili çalışmalar öncelikle ülkenin genel ağaç ve orman ürünleri politikaları ile sıkı sıkıya bağımlıdır. Aynı zamanda, Türkiye'de orman ve ağaç yetiştirme politikaları daha genel bir çerçevede ele alınmalıdır. Ayrıca yapılan araştırmalar ve sektördeki uzmanların görüşlerine göre ağaç ve orman ürünleri alanında politikaların ve uygulamaların takibi için bir üst izleme, araştırma, yönlendirme ve koordinasyon yapısının oluşturulması elzem görülmektedir. Ayrıca atık kağıt konusu da kağıt üretiminde üzerinde hassasiyetle durulacak diğer önemli bir konudur. Milli bir kağıt sanayii kurulabilmesi için ciddi bir sermaye gerekmektedir. Bu sebepten devletin, gerek teşvikleri gerekse de üst düzeyde yönlendirmesi ile bu konuya birinci elden dahil olması da diğer önemli gereklerden birisidir” ifadelerini kullandı.