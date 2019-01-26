TTSO'dan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle oda personeli, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının girişinde bağış merkezi kuruldu. TTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle oda personeli, kan bağışında bulunarak Kızılay'ın kampanyasına destek verdi.

TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da kan bağışı noktasını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Hacısalihoğlu, “Kan bağışını önemsiyoruz ve herhangi bir engeli bulunmayan herkesin hayat kurtarmak adına kan vermesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Kızılay yetkilileri de, TTSO'ya bağış kampanyasına destekleri nedeniyle teşekkür etti.