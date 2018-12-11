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TÜBİTAK'tan imam hatip lisesi öğrencilerine dünyanın oluşumu ve jeolojik zamanlar konusunda eğitim

TÜBİTAK’ın 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında “Geleceğin Din Adamları İçin Fen Bilgisi Eğitimi” adlı proje hayata geçirildi.

TÜBİTAK'ın 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında “Geleceğin Din Adamları İçin Fen Bilgisi Eğitimi” adlı proje hayata geçirildi. Proje kapsamında Çaykara'dan Şalpazarı'na kadar 7 ayrı imam hatip lisesinden toplam 44 öğrenciye iki grup halinde beşer günlük sürelerde etkileşimli uygulamalar ile eğitim verildi.


Projede yapılan etkinlikler; evrenin oluşumu ve gelişimi, temel parçacıklar ve etkileşimleri, dünyanın oluşumu ve jeolojik zamanlar, atmosferimizin oluşumu ve yapısı, hücre ve yapıtaşları, biyo-çeşitlilik ve biyolojik mücadele konularından seçildi. Projede biyoloji konusundaki eğitimleri Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bahadır Koz, jeoloji konulu etkinlikleri ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Raif Kandemir gerçekleştirdi. Projenin rehberlik ve psikolojik danışmanlığını Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Zehra Nesrin Birol yaptı.

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