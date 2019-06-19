İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, yapılan olağan genel kurul toplantısıyla tekrar başkan seçildi.


Ayhan Arpacı'nın divan başkanlığı yaptığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Yapılan genel kurulda Gökçen Alemdaroğlu 3 yıllığına tekrar başkan seçilirken, Alemdaroğlu amacının yer tahsisi ve üye kayıtlarının hızlandırılması olduğunu belirtti.


Alemdaroğlu, “Gelecek üç yıl içinde önceliğimiz, yer tahsisi yapılması ve üye kayıtlarının hızlandırılması amacıyla görev dağılımı yapacağız. Yeni dönemde daha güzel daha hızlı çalışmalar yaparak sonuca ulaşmaya çalışacağız. Yeni yönetimimiz camiamıza hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.