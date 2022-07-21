Tümör nedeniyle su bile yutamayan hastaya ameliyatlı çözüm

Altı ay önce başlayıp iyileşmeyen ağız içi yarası bulunan 65 yaşındaki Mahmut Burhan'ın yarası, dudaklarına doğru yayılıp yemek yiyip yutmasına engel olunca hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvurdu.

Doç. Dr. Bengü Çobanoğlu tarafından yapılan tetkiklerde, kitlenin kötü huylu olduğu, boyundaki lenf bezlerine de sıçradığı tespit edilen hastaya operasyon yapılması planlandı. Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Bahanur Çekiç tarafından değerlendirilen ve ameliyathaneye alınan hastaya, KBB Kliniği Çobanoğlu ve ekibince tüm hastalıklı dokuların çıkarılması ve boyundaki lenf bezlerinin temizlenmesi için operasyon gerçekleştirildi. Aynı ameliyat seansı içinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Uraloğlu tarafından da kozmetik açıdan ağız ve dudak görünümü düzeltilen hasta, kısa zamanda toparlanarak yemek yemeye ve taburcu olmaya hazır hale geldi.

Operasyon ile ilgili bilgi veren Çobanoğlu, baş-boyun kanserleri, tüm vücut kanserlerinin yüzde 9'unu oluşturduğunu ifade ederek "Baş-boyun kanserleri, tüm vücut kanserlerinin yüzde 9'unu oluşturur. Baş boyun kanserleri dediğimizde; dudak, dil, ağız tabanı, damak, yanak iç kısmı, geniz bölgesi ve gırtlak kanserleri bu gruba girer. Ağız boşluğu kanserleri, baş boyun kanserleri arasında ikinci sıklıkta görülür. Dudak, dil, ağız tabanı, sert damak, yanak mukozası gibi bölgeleri kapsayan ağız boşluğu, kanser seyri nedeniyle diğer baş -boyun kanserlerine göre daha riskli bir bölgedir. Bu hastaların tedavilerindeki en önemli nokta, tedavi planlanırken dikkatli bir ekip çalışması ile hastalığın evresine uygun tedaviyi belirlemek ve hasta için en uygun yaklaşımı bulmaktır” dedi.

“Ağız içinde iyileşmeyen yaralarda mutlaka KBB hekimine danışılmalıdır” diyen Çobanoğlu, "Şunu belirtmek isterim ki; ağız içindeki iyileşmeyen yaralarda mutlaka KBB hekimine danışılmalı ve gerekli görüldüğü takdirde biyopsi alınmalıdır. Eğer erken evrede yakalanırsa bu kanserlerde uygun tedaviler gerçekleştirildiğinde, hastalıksız sağ kalım yüzde 80'lere ulaşmaktadır. Bu hastamız hakkında ise ifade etmek istediğim şudur: Hastamızın cerrahi tedavisi en uygun şeklide yapılarak tamamlandı. Bundan sonraki tedavi basamakları için hasta ile detaylıca görüşüldü. Yüksek moral ve motivasyon ile tedavinin geri kalan kısmına devam edilecek" diye konuştu.

Ameliyat sonrası artık yemek yemeye başladığını belirten Mahmut Burhan da “Önceleri çok önemsemedim ancak yara dudaklarıma geldikten sonra özellikle Mayıs ayından sonra ciddi şekilde kilo vermeye başladım. Hastaneye başvuru yaptığım günden şu ana kadar benimle ilgilenen tüm personele teşekkür ederim. Şu an gayet iyiyim ve çok şükür yemek yemeye de başladım” şeklinde konuştu.