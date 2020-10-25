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Tünel inşaatında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Trabzon’un Maçka ilçesinde tünel inşaatında elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde tünel inşaatında elektrik akımına kapılan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, bittiğinde Türkiye'nin en uzun 1., dünyanın ise 2. tüneli olacak Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki yeni Zigana Tüneli inşaatında çalışan Abdullah Demirtürk (25) elektrik akımına kapıldı. Tünel inşaatında çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.


Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Güdün Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Demirtürk, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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