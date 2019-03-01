Turizm Bakanı Ersoy'un Sümela Manastırı açıklaması turizmcileri sevindirdi

TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "18 Mayıs Müzeler Günü'nde Sümela Manastırı'nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılırken çalışmalar halen daha sürüyor. TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "18 Mayıs Müzeler Günü'nde Sümela Manastırı'nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kantarcı, manastırın açılmasının iç pazarını hareketlendireceğini kaydederek, "Bölge turizmi adına sevindirici bir haber. Ülke turizmi adına da önemli bir haber. Çünkü Sümela Manastırı sadece Trabzon'un değil bütün Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarihi ziyaret yerlerinden bir tanesi. 3 yıl 5 ay kadar oldu. Kaya düşmelerinden dolayı güvenlik nedeniyle yapılan çalışmalardan dolayı kapalıydı. 18 Mayıs önemli bir gün Müzeler Günü. UNESCO tarafından belirlenmiş Müzeler Haftasının ilk günü aynı zamanda. Manastır kısmi olarak da olsa bir açılım olacak ve dolayısıyla ziyaret edilebilir hale gelecek. Bundan dolayı özellikle iş pazarında hareketliliğin ciddi oranda artmasını bekliyoruz. Bağlı olarak dış pazardan gelen turistlerde de artış bekliyoruz. Sadece bölge acenteleri değil, bölgemize gelen uçaklı, otobüslü gruplarla Antalya, İzmir, Konya, Ankara, İstanbul'da sürekli tur yapan acentalara da biz geçtiğimiz bu kış sezonu boyunca bilgi veriyorduk ki önümüzdeki sezon manastır ziyarete açılacak. Dolayısıyla tamamına yakın tur programlarına Sümela Manastırını koyduk'' dedi.

Öte yandan Sümela Manastırı ve çevresinde ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehdit eden ve tarihi yapıya zarar veren kaya düşmesi olaylarının sıklıkla yaşanması nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatılarak restorasyon çalışması başlatılmıştı.