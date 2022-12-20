Turizm merkezi Uzungöl'e mevsimin ilk karı yağdı

Doğu Karadeniz Bölgesi ve Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'e mevsimin ilk karı yağdı.

Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan turizm merkezi Uzungöl dün geceden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Trabzon'a 99, Çaykara ilçe merkezine ise 19 km uzaklıkta, deniz seviyesinden ise bin 90 m yükseklikteki Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. Hava sıcaklığının o derecenin altına düştüğü Uzungöl'de kar kalınlığı 5-10 cm arasında değişirken, Uzungöl, beyaz örtüsü ile birlikte doğa severleri beklemeye başladı.