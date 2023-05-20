Turizm sezonunun açılmasıyla Sümela'ya ziyaretçi akını

Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı'nda yaklaşık 7 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle 1 Mayıs'tan itibaren Sümela Manastırı'nı ziyaret edenlerin sayısında belirgin bir artış yaşanırken, havaların güzel gitmesi bu sayıyı katlayarak artırdı. Sümela Manastırı'nı şuana kadar ziyaret edenlerin sayısı 60 bini bulurken, gelen ziyaretçiler yapılan restorasyon çalışmalarını beğendi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Sümela'nın bundan sonra bir daha ziyarete kapanmayacağını söyledi. Kantarcı “Sümela'da uzun süren, gerek kaya düşmesi gerekse restorasyonla ilgili çalışmalar yapıldı. Bazı dönemler bizler de bir an önce açılması yönünde tepkiler koymuştuk. Netice itibariyle ziyarete açılmış oldu bundan sonra kapanma diye bir şey kesinlikle olmayacak. Güvenlik anlamında da taş kaya benzeri durumlarla ilgili gerekli tedbirler alınmış durumda, can güvenliğiyle ilgili çalışmalar tamamlandı” dedi.

Ziyaretçilerden Feyyza Baltürk, restorasyon çalışmalarını beğendiklerini ifade ederek “Daha önce gelmiştim ancak restorasyon çalışması olduğu için ziyaret edememiştim. Şu an fotoğraflardan daha güzel olduğunu görüyorum. Güzel bir restorasyon olmuş orijinali korunmuş gibi gözüküyor. Çok beğendim memnunum. Trabzon denince zaten akla ilk gelen Sümela Manastırı oluyor bun değecek şekilde restore edildiğini düşünüyorum. Gayet iyi emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ziyaretçilerden Temel Fidan ise “Burasının restorasyon olmadan önceki halini çok iyi biliyorum. Bazı kayıplar olduğu gibi çok büyük kazanımları da var. Böyle bir eserin restore edilerek halkımıza kazandırılması çok büyük önem arz ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz gerçekten çok güzel restore edilmiş” derken, ziyaretçilerden Yasin Karahan, “İzmir'den Sümela Manastırını görmeye geldik. Daha önce gelmiştik ancak bu şekilde değildi şimdi restore edilmiş gayet güzel. Doğallığını koruyarak restorasyon yapmışlar. Tarihimizi korumaları bizi gururlandırıyor. Turizm sezonu açılmadı ama biz bu tarihte doğayla iç içe olmak için geldik” şeklinde konuştu.