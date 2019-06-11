Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Trabzon İl Temsilcisi Özpınar: "Trabzon turizmini sadece Ortadoğu'ya hapsetmemek gerekiyor”

Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yönelik faaliyetler yürüten, projeler üreten, ülkemizin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürünü 10 yıldır dünyaya tanıtan Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Trabzon İl Temsilciliği'ne Adwaa Travel Turizm Genel Müdürü İsmet Özpınar getirildi.

Türkiye'nin tanıtımını sosyal bir sorumluluk olarak gördüklerini ve bu çerçevede faaliyetlerini Türkiye sevdasıyla yürüttüklerini ifade eden TUTAP İl Temsilcisi İsmet Özpınar, UNESCO dünya mirası unsurlarının bütün kategorilerinde yer alan 111 unsurun tamamını kapsayan ‘Dünya Mirası Türkiye' projesini yürüttüklerini ve ülke tanıtımına katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Siyasi ve Ticari bir yapılanması olmayan TUTAP, Yönetim kuruluyla, temsilcileriyle, kurulları ile geniş bir yapılanma içerisinde ve aile olgusu ile kenetlenerek yoluna devam etmektedir diyen Özpınar, “Ülkemizi her alanda en verimli, en güçlü ve en aktif şekilde tanıtabilmek için yerelde dinamikleri harekete geçirip kamu kurumları, STK'lar ve özel sektör ile beraber güç birliği yaparak bu heyecanı oluşturmamız gerekiyor” dedi.

“Trabzon turizmini sadece Ortadoğu'ya hapsetmemek gerekiyor”

Trabzon'un daha aktif şekilde tanıtılması ve bu konuda TUTAP ile işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çeken Özpınar, “UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Sümela Manastırı'nın kalıcı listeye eklenmesi için kapsamlı ve aktif tanıtım çalışması yapılmalı. Trabzon turizmini sadece Ortadoğu'ya hapsetmemek gerekiyor. Alternatif ülkelerde detaylı tanıtım faaliyetleri yaparak bölge turizmimizi çeşitlendirmemiz hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Özpınar, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin son yıllarda turizmde yakaladığı başarıyı sürdürebilmesi için Valilik, Belediye, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile diğer ilgili kurumların ortak koordinasyonla çalışması gerektiğini ve özellikle belediye bünyesinde turizm daire başkanlığı kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.