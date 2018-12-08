Turizmciler “3,5 milyon turist ağırlıyoruz ama bir yerde hata mı yapıyoruz?” diye soruyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bu yıl yaklaşık 3,5 milyon turisti ağırladığını belirten turizm sektör temsilcileri, bu tatmin edici rakamlara rağmen turistik işletmelerin kış dönemlerinde ekonomik sıkıntı yaşamasının bir yerde hesap veya uygulama hatası yapıldığı gerçeği ile açıklıyor.

3,5 milyon turist ağırlıyoruz ama bir yerde hata mı yapıyoruz?” diyen Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, turizm sektörünün Türkiye'nin yer yerinde sezon mantığı ile hareket ettiğini hatırlattı. Çavga “Bazı bölgelerimiz kış turizmine bazı bölgeleriniz yaz turizmine yönelik faaliyet göstermektedirler. Bu mantık bölge işletmelerin sürdürülebilirliğini zora sokmakla birlikte sektörde çalışan personelleri ve bölge ekonomisini zor durumda bırakmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi de sezonluk turizm hareketliliğinden etkilenmektedir. Açıklanan rakamlara göre, 3,5 milyon turisti yaz döneminde misafir eden bölge işletmelerimiz kış aylarında sıkıntı çekmektedirler. Personel maaş ödemeleri ve diğer sabit giderlerini karşılanması yönünde sıkıntı yaşayan işletmelerimizden bazıları kış dönemlerinde personel çıkarmakta ve tesislerini kapatmak zorunda kalmaktadırlar. Açıklanan turist sayıları bölgemiz açısından tatmin edici rakamlar olmasına rağmen işletmelerimizin kış dönemlerinde sıkıntı yaşaması bir yerde hesap yada uygulama hatası yaptığımızın göstergesidir. Bu durumun başlıca sebebini arz talep dengesinin korunamaması ve sezonun kısa bir süreye sıkışması olarak değerlendirebiliriz. Bu ve buna benzer sebeplerle yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi için bölgesel işbirliğinin sağlanarak bölge turizminin tek elden koordine edileceği bir sisteme ihtiyacımız olduğunu sürekli dile getirmekteyiz. İşletmelerin kış aylarında personel çıkarmaları ve tesislerini kapatmaları, nitelikli personel sorununu ortaya çıkarmakta ve buna bağlı olarak hizmet kalitemizi ve bölge ekonomimizi de olumsuz etkilemektedir” dedi.

“Yıllık maliyetler 3 aylık sezona yansıtılınca fiyatlar da yüksek oluyor”

Bölgedeki bazı işletmelerin sadece yaz aylarında aktif olduğunu ve yaz aylarında personel alarak dönemsel personel ihtiyacını karşıladığını kaydeden Çavga, açıklamalarını ve önerilerini şöyle özetledi:

“Bu işletmeler yaz sonunda personellerin işine son vermekte ve işletmelerini kış aylarında kapatmaktadırlar. Kışın açık kalan işletmeler de işlerinin azalmasından dolayı personellerinin işlerine son vermektedirler. Bu durum nitelikli personel gelişimini engellediği gibi hizmet kalitesine ve bölge ekonomisine doğrudan yansımaktadır. Sezonu 3 ay olarak değerlendiren işletmeler yıllık maliyetlerini 3 aylık sezona yansıttıkları için sezon fiyatlarımıza da etki etmektedir. Aynı zamanda tüm yıl açık kalan işletmelerin sezonluk faaliyet gösteren işletmeler ile arasında oluşan maliyet farkları işletmeler arası rekabet gücünü de olumsuz etkilemektedir. Yazı da kışı da ayrı güzelliğe sahip bölgemiz pilot bölge seçilmesi, yasal düzenleme ile desteklenmesi, turizm işletmelerin 12 ay açık kalmasını özendirici ve kolaylaştırıcı önlemlerin alınması, bölgesel işbirliği ile tek elden koordine edilen bölge turizmimizin kış aylarına yönelik pazarlama çalışmaları bölgemiz işletmelerini rahatlatacak bir öneridir. Böylelikle kış aylarında kapatan işletmelerde açık olacak ve kış dönemlerini hareketlendirmek için gayret gösterecek. Bu durum kış turizminin gelişmesine katkı sağlayacak, nitelikli personelin korunmasını sağlayacak, hizmet kalitemizi yükseltecek ve yaz sezonundaki haksız rekabeti de ortadan kaldıracaktır.”