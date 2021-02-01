Turizmciler 'tur" genelgesi bekliyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kantarcı, "Ülke genelinde az sayıda da olsa farklı şehir ve bölgelere konaklamalı turlar yapılmakta, çok sayıda seyahat acentası ise belirsizlikten dolayı tur gerçekleştirememektedir. Bizim bölgemize de farklı bölge ve illerden tur grupları gelmekte, bölge acentalarımızın bazıları da hem bölgemizde hem de farklı bölgelerde konaklamalı turlar yapmaktalar. İllere göre farklı uygulamalar da görülmektedir. Ekonomik olarak çok zor günler geçiren seyahat acentalarımız için en ufak gelir kaynağının bile çok önemli olduğu dönemdeyiz. Bu belirsizlikten seyahat acentalarımız da rahatsız olmaktadırlar. Mevcut belirsizlikte haksız rekabet durumu da oluşmaktadır. Konuyla ilgili genel merkezimizle defalarca görüştük, onlara da ulaşan yazılı net bilgi yok. Kısıtlamaların uygulanacağı günlerde, emniyet güçlerince yapılacak denetimlerde yaşanması olası sıkıntıların giderilmesi amacıyla bu hususlar hakkında İçişleri Bakanlığı'nın, yılbaşı öncesinde ve geçtiğimiz hafta kayak otelleri ve tesisleri ile ilgili yayımladığı genelge gibi, kısıtlama günlerinde seyahat acentalarının yerli turistlere tur yapabilmesi konusuyla ilgili detaylı bir genelge beklemekteyiz" dedi.