Turizmcilerden 3 Euro Tepkisi

TRABZON (İHA) – Devlet Hava Meydanları İşletmeleri'nin (DHMİ) yurt dışı uçuşlarda güvenlik ücreti adı altında Trabzon, Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay ve Kayseri Havalimanları'nda yolcu başı 3 Euro ücret alacak olması turizmcilerin tepkisini çekti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri'nin yurt dışı uçuşlarda güvenlik ücreti adı altında yolcu başı 1-3 Euro arasında ücret uygulayacağı haberini basından öğrendiklerini hatırlattı. Çavga “Aldığımız bilgi, yolcu güvenlik ücretlerinin hava yolu taşıyıcıları tarafından DHMİ'ye ödeneceği ve havayolu şirketlerinin bu farkı bilet fiyatlarına yansıtacağı yönündedir. Bu fark Trabzon Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri havalimanlarında yolcu başı 3 Euro, DHMİ'nin işlettiği diğer havalimanlarına ise yolcu başı 1 Euro olarak uygulanacaktır. İzahı ve nedeni açık biçimde yapılmayan bu uygulamanın özellikle 6 şehri farklı kılması açıklamaya muhtaç bir konudur. Güvenlik ücreti adı altında uygulanacak ücretlendirmenin açıkça belirtilmemesi bu 6 il açısından kötü bir imaj oluşturmaktadır” dedi.

“Özelikle turizmde Karadeniz bölgesinin parlayan yıldızı olma özelliği taşıyan Trabzon Havalimanı'nın imajının böyle bir haber ile zedelenmesi kabul edilir bir durum değildir” diyen Çavga “Bilindiği üzere Trabzon son yıllarda Ortadoğu ülkelerinden turist ağırlamaktadır ve bu portföy ortalama 5-6 kişilik aileler halinde seyahat etmektedir. Bilet fiyatlarına güvenlik ücreti farkı olarak yansıtılacak ücret sezondaki bilet fiyatları ile birleşince Trabzon'un tercih edilebilir bir destinasyon olma özelliğine olumsuz etki edecektir. Bu ücretin uygulanması maliyetler açısından elzemse yetkililere tavsiyemiz; Trabzon, Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay ve Kayseri illerine uygulayacakları çifte fiyat uygulamasından vazgeçmeleri yönündedir. Bu düzenleme 6 ilin güvenli olmadığı yanlış algısını düzelteceği gibi diğer havalimanları ile fiyat farklarını da ortadan kaldıracaktır” ifadelerini kullandı.