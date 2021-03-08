Turizmcilerden Hadrianus Limanı kalıntıları için 'Arkeopark' Teklifi

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu üyeleri Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı mevkiinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparkta yapılan kazı çalışması ile kazı sahasına ziyarette bulundu.

Kazı alanında çalışmaları yerinde takip edip, kayıt altına alan Trabzon Müze Müdürü Levent Alnıak buluntularla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından otopark inşaatında hafriyat kaldırma çalışmaları yapıldığı esnada kazı yapılan alanında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine müdürlük olarak inceleme başlattık. Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen şehrin ilk sur duvarı, örme sütun ile Geç Bizans dönemine ait hendek duvarları kalıntılarının ardından, Roma ve Bizans dönemlerine ait dört sikke, bir şamdan ve çok sayıda seramik parçasının yer aldığı arkeolojik kalıntılara ulaşıldığını belirtti.

TÜRSAB Bölge Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Ragıp Pirselimoğlu ise toplam 5 bin metrekare alanı kapsayan bu inşaat alanının Trabzon tarihine ışık tutacak çok önemli buluntular barındırdığını ve buranın muhakkak turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Pirselimoğlu, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun Trabzon turizminin gelişmesine verdiği önemi biliyoruz, kendileri bu alanı Arkeopark olarak ilan edip gerekli kazı ve restorasyon çalışmaları sonrası ilimize gelecek misafirlerin ziyaretine açmaları en büyük dileğimizdir. Turistlerin şehrimizde daha fazla zaman geçirmesi ve bu alanın hemen yanı başında yapılan Kadınlar Pazarından yöresel ürünler satın almaları, rehberler eşliğinde yürüyerek tarihi Bedesten ve çarşıyı görmeleri ve hemen karşı tarafta bulunan dolgu alanında yapılmakta olan Kuyumcular Kenti'nde Trabzon'a has kazaziye ve Trabzon hasırı ürünleri ile bölgemize has altın, gümüş takı, hediyelik ve hatıra eşyaları alarak şehir turlarını tamamlama imkanı sunulmuş ve şehrin ticaretine de olumlu katkılar sağlanmış olacaktır" diye konuştu.