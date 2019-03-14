Türk çayı horonla Avrupa yolunda

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli Çay Yolu (Teaway) Projesi kapsamında Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Ermenistan'dan gelen proje ortaklarının katılımı ile Trabzon ve Rize'de tanıtım gezisi düzenlendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli Çay Yolu (Teaway) Projesi'nin tanıtım etkinliği Trabzon AB Bilgi Merkezi'nin organizasyonuyla gerçekleştirildi. Trabzon ve Rize'de düzenlenen tanıtım gezisine Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Ermenistan'dan gelen proje ortakları da katıldı. Katılımcılar, program çerçevesinde çay fabrikalarını ve çay bahçelerini geziler.

Çay Yolu Projesi koordinatörlerinden Seda Hindistan, projenin Avrupa Birliği tarafından desteklenen Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Karadeniz Havzası programı kapsamında yürütüldüğünü belirterek, “Proje Karadeniz havzasındaki çay üreticilerinin çıkarlarını korumayı ve paralel olarak girişimcilik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dolayısı ile çay yetiştiriciliğini rekabetçi hale getiren ve makul getirileri sağlayan bir mekanizmanın geliştirilmesine yardımcı olmaktır” dedi.

“Projeye yönelik farkındalığı artırmak bizler için son derece önemlidir”

Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz da, kendi çalışmalarının yanı sıra AB tarafından desteklenen projelerin görünürlüğünü artırmak amacıyla da faaliyetler yürüttüklerini vurgulayarak, “Çay Yolu Projesi, bölgemizin can damarı olan bir ürünün AB desteği sayesinde yeni pazarlara erişmesinin ve üretim ve paketleme aşamasında da niteliğini artırmasına aracı olacaktır. Bu projeye yönelik farkındalığı artırmak bizler için son derece önemlidir” dedi.

Proje kapsamında Yunanistan, Bulgaristan ve Ermenistan'dan gelen katılımcılar bölgedeki potansiyele dikkat çekerek, üretimde entegrasyonun sağlanması halinde dünya ve Avrupa pazarına çok güçlü bir şekilde girebileceklerini vurguladılar.

Yurt dışından gelen heyet fabrikalarda horonla karşılanarak, çeşitli hediyeler sunuldu. Etkinliğin son günü katılımcılara Trabzon AB Bilgi Merkezi hakkında bilgiler veren merkezin koordinatörü Yakup Karbuz, katılımcıların horonlarla karşılanması üzerine, “Türk çayı horonla AB yolundadır artık” dedi.