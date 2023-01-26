Türk iş adamları Pakistan'da

Türk iş adamlarından oluşan 44 kişilik heyet, Pakistan'da temaslarda bulunarak iki ülke arasında ticaretin daha da geliştirilmesi konusunda görüş alış verişi yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan Pakistan'da özellikle Türk müteahhitlik hizmetlerine önemli oranda ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiklerini belirterek bu konuda gerekli adımların atılacağını kaydetti. Gürdoğan, "Kardeş ülkemiz Pakistan'da gördüğümüz yoğun ilgi bizleri çok memnun etti. Endüstri Bakanı Ikramullah ve Ticareti Geliştirme Otoritesi Yöneticisi Mutiwala ile gerçekleştirdiğimiz verimli istişareler sonucunda özellikle inşaat malzemeleri ve müteahhitlik hizmetleri sektöründe önemli işbirliği fırsatları olduğunu değerlendirdik. Pakistan'da Türk inşaat malzemeleri üreticileri tarafından kurulacak bir yapı market zincirinin her iki tarafa da önemli katkı sağlayabileceğini ve ayrıca Türk müteahhitlik hizmetlerine Pakistan'da önemli oranda ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik. Türkiye'den karayolu ile sadece 13 günde ürün teslimatı yapılabilen kardeş ülkemiz Pakistan ihracatımız için 230 milyon dolaylarındaki nüfusuyla önemli bir pazar ve mevcut ihracat rakamlarımız ülkenin barındırdığı potansiyele oranla oldukça yetersiz. Bu nedenle organize edilecek bir Türk İhraç Ürünleri Fuarı da Pakistan'a olan ihracatımıza önemli katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz” diye konuştu.