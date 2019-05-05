Türkiye Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı İçli: "Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçlıyoruz"

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli, Türkiye'nin bütün illerinde İl Engelliler Meclisini kurarak Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçladıklarını belirterek, “İl meclislerinden seçilen temsilciler 2020 yılında 'Türkiye Engelliler Meclisi'nde toplanacak. Bu meclis, çocuk, kadın, genç ve yaşlı engelli bireylerin haklarını savunmak ve geliştirmek için de demokratik bir baskı gücü olacak” dedi.

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli, Trabzon'da "Türkiye Engelli Meclisine Doğru" projesi hakkında bilgilendirmede bulundu. İçli, "1990'lı yılların başından itibaren yürütülen engelli hakları mücadelesi sonucu bugün önemli kazanımlar elde edilmişse de son yıllarda engelli örgütlerinin sayıca çokluğu ve dayanıklılığı, engelli hareketinin etkisinin zayıflamasına yol açtı. Her biri kendi alanında önemli işler yapan bu örgütler kendi kulvarlarında ilerledikleri ve ortak bir amaca yönelemedikleri için etkin baskı gücü oluşturmakta yetersiz kaldı” dedi.

“İl meclislerinden seçilen temsilciler 2020 yılında 'Türkiye Engelliler Meclisi'nde toplanacak”

“İl meclislerinden seçilen temsilciler 2020 yılında 'Türkiye Engelliler Meclisi'nde toplanacak” diyen İçli, “Engelliler Konfederasyonunun 1 Ocak 2018'de başlattığı ve üç buçuk yıl sürecek 'Aktif yurttaşlık hakkımızdır, Türkiye Engelli Meclisine Doğru' projesi, Avrupa Birliğinin mali desteğiyle, Yaşam Boyu Eğitim Derneği ortaklığında 52 ilde yürütülüyor. Proje kapsamında, ülke genelini yansıtacak biçimde seçilen 52 ilin her birinde, o ilin genelinde engelli hakları mücadelesi yürüten sivil toplum örgütlerinin katılımıyla İl Engelli Meclisleri kuruluyor. Bu yerel meclislere, üniversitelerde veya başka kurumlarda engellilik alanında çalışmalar yapan uzmanlar da katılıyor. Ayrıca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden birer uzman da meclislerde yer alıyor. İl meclislerinden seçilen temsilciler 2020 yılında 'Türkiye Engelliler Meclisi'nde toplanacak. Bu meclis, çocuk, kadın, genç ve yaşlı engelli bireylerin haklarını savunmak ve geliştirmek için de demokratik bir baskı gücü olacak "diye konuştu.

“Trabzon İl Engelliler Meclisini kuruyoruz"

İl Engelliler Meclisinin Trabzon'da kurulan 51'inci il olduğuna dikkat çeken İçli, "51'inci İl Engelliler Meclisini Trabzon'da kuruyoruz. Bundan önce Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara onları tamamladık. Karadeniz Bölgesine Artvin ile başladık. Samsun, Sinop'u bitirdik. İki günden beri de Ordu, Giresun ve Rize illerinde İl Engelli Meclislerini kurduk. Şimdi de burada son olarak Karadeniz Bölgesinde Trabzon İl Engelli Meclisini kuruyoruz. Türkiye'nin bütün illerinde bu meclisleri kurup, Türkiye Engelliler Meclisini toplamayı amaçlıyoruz. Çünkü bu meclisler hem yerel gündemi izleyecekler, yani illerdeki engelli sorunları ile ilgilenecekler hem de onların seçtiği temsilciler önümüzdeki yıl mayıs ayında Ankara'da toplanacak ve iki gün boyunca engellilerin stratejisini, eylem planını ve politikalarını oluşturacaklar. Böylece hükümetle, Büyük Millet Meclisiyle bütün engelliler adına muhatap olan bir yapı meydana getirilmiş olacak "ifadelerini kullandı.