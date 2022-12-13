Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk: “Yeni muhtarlar yasası hazırlanıyor”

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, yeni muhtarlar yasasının hazırlıklarının tamamlandığını ve yakın bir zamanda TBMM'de görüşüleceğini söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, muhtarlarla 29. İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıya Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Adil Alemdağ ile çok sayıda muhtar katıldı. Başkan Genç, muhtarlarla bugüne kadar yapılan proje ve hizmetler ile bundan sonra yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, yeni muhtarlar yasasının hazırlıklarının tamamlandığını ve yakın bir zamanda TBMM'de görüşüleceğini belirterek “Cumhurbaşkanımıza muhtarlarla ilgili taleplerimizi ileterek bunların kanunlaştırılmasını istedik. Yeni muhtarlar yasası hazırlanıyor. Yapılan çalışmanın içeriğinde yeni adaylık usulü olacak, muhtelif oy pusulası olacak. 2014 yılında kaldırılan muhtarlar sandığı geri gelecek. Yıllık iznini kullanan muhtarın yerine bakan aza onun ücretini alacak. Belediye meclislerinde muhtarlar görev alacak. Belediye meclislerde muhtarların kendi mahalleleriyle ilgili konularda oy ve söz hakkı olacak. Bayan muhtarlarımıza doğum izninin verilmesi sağlanacak. 7 Bölgeden muhtarlarımızın isteklerini ilettik. Bu yasa çalışması yeni yılda yürürlüğe girecek” dedi.

Ortahisar muhtarlarıyla birlikte bugüne kadar çok güzel hizmetlere imza attıklarını kaydeden Başkan Genç, muhtarların elektrik, telefon, internet faturalarından sonra su abonelikleriyle ilgili giderlerini belediye uhdesine aldıklarını söyledi. Genç “Mesai arkadaşımız olarak gördüğümüz muhtarlarımız için 19 yeni muhtarlık binası yaptık, 20 binayı tadil ettik. Muhtarlara yönelik hizmetlerimize bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Muhtarlarımızın elektrik, telefon, internet gibi giderlerini belediyemiz uhdesinde almıştık. Şimdi de su aboneliği konusunda bir sıkıntı söz konusu. Muhtarlarımızın su aboneliklerinin tamamını belediyemiz uhdesine alıyoruz” diye konuştu.

Ortahisar'da 36 mahalleyi ve belde belediyesinden dönüşen 7 mahalleyi kırsal mahalle statüsüne alarak ruhsat harcı, emlak vergisi ve su tarifesiyle ilgili muafiyet tanıdıklarını dile getiren Başkan Genç, “Kırsal mahalle koşununda netleşmeyen hususlar var. Bununla ilgili aldığımız meclis kararını paylaşmak istiyorum. Merkez mahallelerimiz önceden 42 taneydi. Büyükşehir olduktan sonra bunlara eklenenler oldu. Eklenen mahallelerimiz Büyükşehir Yasası'ndan önce köy statüsündeydi. Sonra mahalle oldular. Beşirli ile Karlık mahallesinin yasal yükümlülükleri eşitlenmiş oldu. Devletimiz bir yasayla beraber bunların yükümlülüklerini aynı da yürürlüğe koymadı. Yeni çıkan yasa gereği bitişen mahallelerimize tanınan muafiyetlerin aynısına kırsal mahalle statüsü verilmesiyle ilgili belediye meclislerine yetki verildi. Buradaki muafiyet su, ruhsat ve emlak giderlerini kapsıyor. İlçemizdeki 36 mahallemizin tamamına meclisimiz bunu tanıdı. Bundan dolayı belediyemizin maddi kaybı sadece emlakta 3,5 trilyondur. Emlak ve ruhsat harçları hariç. Biz kırsaldaki yaşamı desteklemek için bu kararı aldık. Bitişen 36 mahallemizin tamamı eski statülerinde devam edecek. Dönüşen 7 beldemizde ise Çağlayan ve Akoluk mahallelerimizin merkezi kısımlarını kentsel olarak bıraktık. Geri kalanlarında aynı uygulamaya gittik. Biz beldelerde de aynı muafiyeti uyguladık. İmar planı olan ve yapılaşmış olan alanları sabit tuttuk. Plan dışındaki alanlarda ise yeni yapılaşma uygulaması oluşturduk. Bu süreci bu şekilde yöneterek o standardı kurmaya çalıştık. İnşallah, aralık ayında Büyükşehir Meclisinden geçerek tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar toplantının son bölümünde mahalleleriyle ilgili kanalizasyon, altyapı çalışmaları, imar, doğalgaz, yol vb. sorunları sözlü olarak bir kez daha ifade etti.