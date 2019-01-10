Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Aktürk: “1130 sayılı karar sadece bu seçime özel düzenlenmedi”

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 1130 sayılı kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının aldığı karar ile muhtar adaylarının muhtarlık seçimlerinde adaylık usulünün bulunmaması sebebiyle seçimlerde resimli veya kendisini yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtabileceklerini dile getiren Aktürk, bu uygulamanın 2014 ve öncesi seçimlerde de uygulandığını belirtti. Aktürk, “Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 1130 sayılı kararı ile 2972 sayılı Kanun'un 31. maddesinde; köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulünün bulunmadığı, bilindiği üzere siyasi partilerin muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimlerinde aday gösteremedikleri ve bu seçimlerde adaylığa ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı, bu hükmün seçmenin seçeceği muhtar ve ihtiyar meclisi/ihtiyar heyeti üyelerini bilmesi ve iradesini sağlıklı bir şekilde oluşturabilmesi için bu seçimlere girecek kişilerin seçime gireceklerini belirtmelerine ve bu amaçla kendilerini tanıtmalarına engel teşkil etmeyeceği bildirilmiştir. Söz konusu kararın sonuç kısmının 4. maddesi ile köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından seçime girecek kişilerin seçime gireceklerini belirtmekle ve kendilerini tanıtmakla sınırlı olarak etkinlik gösterebileceklerine, 5. maddesi ile de adaylık söz konusu olmadığından bu seçimlere katılmak isteyenlerin 298 sayılı Kanun ile diğer seçim kanunlarında siyasi partilere ve bağımsız adaylara tanınan propaganda hakkından yararlanamayacaklarına ancak seçime girecek kişilerin oy verme gününden önce resimli veya kendisini yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtabilecekleri şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme sadece bu seçime özel düzenlenmiş bir düzenleme olmayıp, 2014 ve öncesi seçim dönemlerinde de uygulanması istenen bir karardır” ifadelerini kullandı.